vor 24 Min.

Frau nimmt Taxi von Ulm nach Nördlingen, bezahlt aber nicht

Eine Frau hat laut Polizei eine Taxifahrt in Anspruch genommen, aber nicht bezahlt.

Eine 27-jährige Frau ist mit dem Taxi von Ulm bis nach Nördlingen gefahren. Doch dann soll sie ihre Fahrt nicht bezahlt haben.

Eine 27-Jährige hat eine Taxifahrt von Ulm nach Nördlingen in Anspruch genommen. Sie kam laut Polizeibericht am frühen Mittwochmorgen zu Hause an und soll den Fahrer vertröstet haben, das Geld holen zu wollen.

Als die Frau sich jedoch nach geraumer Zeit nicht wieder kam, sei der Fahrer skeptisch geworden und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien auf. Den Fahrpreis von 175 Euro soll die Frau bislang noch nicht bezahlt haben. (pm)

