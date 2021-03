10:34 Uhr

Frau ruft in Wallerstein Polizei und fährt ihr unter Drogeneinfluss entgegen

In Wallerstein hat eine Frau wegen eines Streits die Polizei gerufen. Doch den Beamten fällt auf, dass die Frau wohl Drogen konsumiert hat.

Eine Frau in Wallerstein hat am Mittwochabend die Polizei um Hilfe gebeten, da sie mit ihrem Ehemann in einen Streit geriet. Die Frau sei der Polizeistreife mit ihrem Pkw entgegengefahren, um dieser den genauen Einsatzort zu zeigen.

Am Ort des Streites angekommen, stellten die Polizisten nach eigenen Angaben fest, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte auch ein Drogenschnelltest. Der Streit konnte geschlichtet werden, allerdings wurde bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet und sie muss nun laut Polizei mit einem Fahrverbot, sowie einem Bußgeld rechnen. (pm)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen