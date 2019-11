13.11.2019

Frau schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Im Nordries hat sich am Dienstagvormittag ein folgenschwerer Unfall mit zwei verletzten Personen ereignet.

Ersthelfer befreien die 30-Jährige aus ihrem Auto. Straße stundenlang gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße 2214 zwischen Oettingen und Ehingen am Ries ereignet. Wie die Polizei mitteilt, stießen zwei Fahrzeuge zusammen und wurden total beschädigt.

Gegen 7.50 Uhr fuhr eine 30-Jährige auf der Kreisstraße DON 4 von Niederhofen kommend und bog dann nach links auf die Staatsstraße ein, um in Richtung Oettingen weiterzufahren. Dabei soll sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 27-Jährigen übersehen haben, der von Oettingen in Richtung Fremdingen unterwegs war.

Der Mann soll noch versucht haben, nach links auszuweichen, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass sein Auto frontal in die Fahrerseite des anderen Fahrzeugs stieß. Durch den Aufprall wurden beide Autos von der Straße geschleudert und kamen in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Durch das beherzte Eingreifen von zwei Ersthelfern gelang es, die verunglückte Frau aus dem Inneren ihres Fahrzeugs zu befreien. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus nach Gunzenhausen gebracht. Der 27-jährige Autofahrer kam mit mittelschweren Verletzungen ins Nördlinger Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Hinzuziehung eines Unfallgutachters an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20000 Euro. Für den Verkehr war die Staatsstraße für rund dreieinhalb Stunden total gesperrt. An der Absicherung der Unfallstelle sowie an der Verkehrsumleitung waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oettingen und Ehingen beteiligt. (pm)