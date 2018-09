vor 35 Min.

Frau stirbt - Kripo ermittelt

In einem Wallersteiner Ortsteil ist eine Frau tot aufgefunden worden. Die Kripo ermittelt.

Von Martina Bachmann

In einem Wallersteiner Ortsteil ist eine Frau am Donnerstagvormittag tot aufgefunden worden. Entsprechende Informationen der Rieser Nachrichten bestätigte Polizeisprecher Markus Trieb am Sonntag. Der Leichnam der Frau sei im Bereich der Güllegrube gelegen. Da es sich in diesem Fall nicht um eine natürliche Todesursache handle, ermittle die Kriminalpolizei Dillingen jetzt in alle Richtungen, so Trieb.

Sobald weitere Informationen bekannt werden, informieren wir Sie auf rieser-nachrichten.de und in unserer Printausgabe.

