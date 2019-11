vor 34 Min.

Frau überholt, als Traktorfahrer links abbiegen will

Ein 16-Jähriger will auf seinem Traktor nach links abbiegen. Eine Frau hinter ihm hat aber bereits zum Überholen angesetzt.

Zwischen Auhausen und Wassertrüdingen hat sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 16-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Traktor samt Anhänger von Auhausen Richtung Wassertrüdingen. An der Abzweigung in Richtung Oberaumühle wollte er mit seinem Gespann nach links abbiegen und übersah dabei eine Pkw-Fahrerin, die sich bereits im Überholvorgang seines Traktors befand und es kam zum Zusammenstoß.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Die Frau soll sich zudem leichte Verletzungen am Unterarm und an der Hand zugezogen haben. RN

