vor 56 Min.

Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Ein Autofahrer schiebt den Wagen einer Verkehrsteilnehmerin gegen einen Baum. An den Autos entsteht ein Totalschaden.

Weil ein Autofahrer nicht rechtzeitig reagieren konnte, ist es am Samstag zu einem Unfall bei Deiningen gekommen.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 20-Jährige von Nördlingen in Fahrtrichtung Deiningen fahrend links nach Löpsingen abbiegen. Eine dahinter fahrende, 33-jährige Lenkerin erkannte dies nicht oder zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Der vordere Pkw stieß durch den Anstoß gegen einen Baum am linken Straßenrand und die Frau wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von 9000 Euro. Die Geschädigte wurde ins Krankenhaus verbracht. pm

