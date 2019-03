vor 52 Min.

Frau zahlt für Überfall auf ihren Ex

Eine 53-Jährige steht in Augsburg vor Gericht, weil sie zwei Schläger angeheuert haben soll. Die überfielen ihren Ex-Mann. Was sie über ihren Verteidiger mitteilen lässt

Von Peter Richter

Die Anklage liest sich wie das Drehbuch für einen schlechten Film. Eine Frau soll zwei Schläger angeheuert haben, um ihrem Ex-Mann, der sich von ihr getrennt hatte, eine Abreibung zu verpassen. Tatsächlich ist der Unternehmer aus dem Ries im Februar 2018 frühmorgens in seinem Wohnhaus von zwei bewaffneten Männern überfallen und auch ausgeraubt worden. Im Juni wurden die Frau und zwei junge Männer verhaftet.

Seit gestern sitzen sie vor dem Landgericht in Augsburg auf der Anklagebank. Schon der erste Prozesstag brachte in dem gut gefüllten Gerichtssaal bisher unbekannte Einzelheiten ans Licht. Beide Männer, 33 und 24 Jahre alt und bis zu ihrer Festnahme im Ries in der Drogenszene unterwegs, gestanden die Tat. Und auch die 53-Jährige, die vor der Polizei noch behauptet hatte, nichts damit zu tun zu haben, legte über ihren Münchner Anwalt ein Teilgeständnis ab. Die Angeklagte hatte sich nach eigenen Angaben schon Monate vor dem Überfall mehrmals mit beiden Mitangeklagten getroffen, sie mit 5000 Euro bezahlt und die Tat im Detail vorbereitet. So erfuhren die Männer, wo ihr Ex-Mann eine Kassette mit viel Bargeld versteckte. Sie warnte die Täter auch, vorsichtig zu sein, weil der Unternehmer eine Schreckschuss-Pistole besäße. Verteidiger Georg Rose: „Meine Mandantin wollte ihren Ex-Mann leiden lassen, er sollte verletzt werden.“

Die Täter fahren in jener Februarnacht mit einem Motorroller zum Wohnhaus des Unternehmers, das in einer Gemeinde im Ries steht. Auf einem nahen Spielplatz ziehen sie weiße Maler-Overalls an, stülpen sich Motorrad-Sturmhauben übers Gesicht und setzten Sonnenbrillen auf. Dank eines Hausschlüssels gelangten sie unbemerkt ins Gebäude. Doch als die Männer auf dem Weg ins Schlafzimmer, das im ersten Stock liegt, sind, wird der Unternehmer wach. Noch bevor sich die Täter auf ihn stürzen, hat er seine Schreckschuss-Pistole in der Hand und drückt ab. Doch er hat in der Aufregung vergessen, sie zu entsichern und kurz darauf eine Ladung Pfefferspray im Gesicht. Der Unternehmer bekommt kaum Luft, seine Augen brennen. Und die Situation gleitet trotz der Dramatik ab ins Groteske.

Die Täter helfen ihrem Opfer

Einer der Täter holt aus dem Bad ein feuchtes Handtuch, damit sich das Opfer die Augen auswaschen kann, besorgt dem Überfallenen etwas zu trinken, holt die Geldkassette, die das Opfer über einen Fingerscan öffnet. Der Inhalt beläuft sich auf mehr als 12000 Euro. Beide Täter seien regelrecht ausgeflippt, als sie das Geld gesehen hätten. Im Prozess sagte der Unternehmer: „Man hat gespürt, sie sind keine hochextremen Kriminellen.“

Der Mann leidet nach eigenen Angaben noch heute psychisch unter den Folgen des Überfalls. Sein Haus ist mit Alarmanlagen und Bewegungsmeldern sowie Videokameras gesichert.

Ganz offensichtlich wollte sich die Angeklagte an ihrem Ex rächen. Auch nach der Scheidung hatte sie im Unternehmen des Mannes weiter gearbeitet. 2017 hatte er ihr gekündigt. Der Unternehmer hatte, wie seine Zeugenaussage am gestrigen Nachmittag verriet, ihre Eifersuchtsszenen nicht mehr ausgehalten. Die habe sie ihm gemacht, sobald sie ihn mit einer anderen Frau gesehen habe. Am 1. Februar vorigen Jahres, fünf Stunden nach dem Überfall, trafen sich die geschiedenen Eheleute übrigens in Nördlingen vor dem Arbeitsgericht. Der Mann, gezeichnet vom Überfall, aber äußerlich unverletzt, sagte kein Wort darüber, was ihm widerfahren war. Denn auf die Frage von Kripobeamten, ob er jemanden in Verdacht habe, hatte er bereits am Tatort seine Ex-Frau genannt.

