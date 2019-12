10:38 Uhr

Frauen im Clownskostüm müssen mit zur Polizeidienststelle

Das Ordnungsamt meldete, dass auf dem Weihnachtsmarkt in Nördlingen überteuerte Luftballons verkauft wurden. Die Polizei warnt vor möglichen Trickbetrügern.

Von Sophia Huber

Zwei Frauen in Clownskostümen sind am Dienstagnachmittag in der Nördlinger Fußgängerzone von der Polizei aufgegriffen worden. Zuvor hatte das Ordnungsamt gemeldet, dass völlig überteuerte Luftballons (drei Stück für zehn Euro) in der Stadt verkauft würden. Da die verkleideten Frauen keine Genehmigung in Form einer Reisegewerbekarte hatten, mussten die Clowns mit zur Dienststelle. Die Frauen waren 27 und 31 Jahre alt, heißt es weiter.

Polizei warnt vor Betrügern auf Weihnachtsmärkten

Die Polizei warnt, dass es in Bayern bereits zu Trickbetrügen auf Weihnachtsmärkten durch verkleidete Personen gekommen sei. Die Täter versuchten beispielsweise, ihre Opfer zu umarmen, um so an Wertgegenstände zu kommen. Eine weitere bekannte Masche ist der sogenannte Wechselbetrug. Durch ein gezieltes Ablenkungsmanöver gelangen die Täter so immer wieder an größere Bargeldbeträge.

In Nördlingen seien die beiden Frauen noch von zwei Männern begleitet worden. Diese seien abgehauen, als die Ordnungsamtsmitarbeiter kamen.

