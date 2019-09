vor 4 Min.

Freibad-Saison: Schleppender Beginn, starker Juli

Im Freibad auf der Marienhöhe in Nördlingen waren in diesem Jahr nicht so viele Gäste wie im Vorjahr.

Im Nördlinger Bad waren in diesem Sommer weniger Gäste als im Vorjahr – im Gegensatz zu Oettingen

Die Sonne strahlt, es ist warm, Badegäste liegen unter den Bäumen im Freibad auf der Marienhöhe und sehen den anderen Badenden zu, wie sie ihre Bahnen im Schwimmerbecken ziehen, oder die Kinder die Rutsche hinuntersausen. Solche Tage wird es in den kommenden Wochen kaum noch geben. Abends wird es früher dunkel und kühler – ein Grund, weshalb die Öffnungszeiten im Nördlinger Freibad angepasst werden, wie Bademeister Jürgen Biller sagt: „Ab Mitte August verringern wir die Öffnungszeiten, weil uns die Dunkelheit da einen Strich durch die Rechnung macht. Ab Mitte August haben wir um 20 Uhr geschlossen, seit dieser Woche um 19.30 Uhr.“

Biller ist zufrieden mit der Badesaison: „Es gab keine größeren Unfälle, das Übliche, mal einen Kratzer oder einen Stich.“ Im vergangenen Jahr mussten die Mitarbeiter viele Bienen- und Wespenstiche behandeln. Heuer sei das zurückgegangen.

Doch die Badezeit wird vor allem aufgrund des Wetters beurteilt, in dieser Hinsicht sei sie durchwachsen gewesen, sagt der 49-Jährige: „Es war ein normaler Sommer, nicht so wie im vergangenen Jahr.“ Damals wurde die Marke von 100000 Besuchern überschritten. Sonnige und regnerische Tage hätten sich abgewechselt. Zwei Wochen im Juli sei es sehr schön gewesen, viele Besucher wären zum Schwimmen gekommen, schildert der Bademeister. „Da hatten wir auch Temperaturen von über 40 Grad Celsius, es gab einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen.“ Da die Saison noch läuft, hat Karl Stempfle, Leiter des Liegenschaftsamtes in Nördlingen, noch keine exakten Besucherzahlen: „Wir sind momentan bei 84000 Besuchern und hoffen, dass wir mit 87000 abschließen können.“ Der Saisonbeginn sei wegen der Temperaturen etwas schleppend gewesen. Der Besucherschnitt der vergangenen zehn Jahre liege bei 85000.

Auch beim Wörnitzfreibad in Oettingen werden erst noch die genauen Besucherzahlen ermittelt. Klaus Obermeyer vom Bauamt konnte aber bekannt geben: „Wir haben zehn bis 20 Prozent mehr Einnahmen als im Vorjahr.“ Daher ist Obermeyer zufrieden mit der Saison, denn bereits im vergangenen Jahr gab es schon eine Steigerung der Besucherzahlen. In diesem Jahr schloss das Bad bereits am Anfang der Woche, dann wurde mit den Abrissarbeiten begonnen.

Grundsätzlich werden laut Obermeyer im Freibad wenige Tageskarten verkauft, der Großteil der Besucher habe eine Dauerkarte. Aber es kommen auch Badegäste von außerhalb: „Der Wohnmobilstellplatz in Oettingen ist gut besucht und diese Leute gehen auch zum Baden“, sagt Obermeyer und wagt einen Blick in die Zukunft: „Wir hoffen, dass im nächsten Jahr noch mehr Leute kommen, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind.“

