Freilichtbühne Alte Bastei

Verein Alt Nördlingen gibt Planungen für 2021 bekannt

Der Verein Alt Nördlingen teilt mit, wie es in diesem Jahr um die Stücke auf der Nördlinger Freilichtbühne steht.

In der Alten Bastei in Nördlingen entfällt in diesem Jahr das Kinderstück. Die Inszenierung „Boeing, Boeing“ soll aufgeführt, aber auf den Spätsommer verschoben werden.

Auch in diesem Jahr kann aufgrund der Corona-Pandemie keine normale Spielzeit auf der Nördlinger Freilichtbühne „Alte Bastei“ stattfinden. Wie der Verein Alt Nördlingen (VAN) mitteilt, werde es im Sommer kein Kinder- und Jugendstück geben. Ein Abendstück will der Verein Alt Nördlingen dagegen im Spätsommer aufführen. Grund für die Absage des Kinderstücks sind die späten Lockerungen für Kulturschaffende. Da aufgrund der Corona-Pandemie bis dato eine Probenarbeit in Präsenz nicht stattfinden konnte und sich Online-Proben als äußerst schwierig erwiesen hätten, könne eine Aufführung des Kinderstücks in den Sommermonaten nicht gesichert werden, teilt der Verein mit. Die Präsenzproben könnten erst nach den Pfingstferien beginnen und somit reicht den Verantwortlichen die Probenzeit einfach nicht aus. Es sei jedoch im Gespräch, im Herbst dieses Jahres ein Kinder- und Jugendstück im Ochsenzwinger zu veranstalten. Verein Alt Nördlingen: Boeing, Boeing Das Erwachsenenstück wird wie geplant stattfinden. Hier wird die Boulevardkomödie „ Boeing, Boeing“ gezeigt. Das Stück spielt in den 1960ern in Paris und wurde dort 1960 uraufgeführt, später auch am Broadway, und mit Tony Curtis und Jerry Lewis verfilmt. Inszenieren wird die Komödie Markus Hirschberger, der im Jahr 2019 mit dem „Wirtshaus im Spessart“ einen erfolgreichen Start als Regisseur beim Verein Alt Nördlingen hatte. Die Premiere für „Boeing, Boeing“ ist für Ende August, Anfang September vorgesehen. Beim Verein Alt Nördlingen laufen die Vorbereitungen für eine Spielzeit 2021 unter Pandemie-Bedingungen auf Hochtouren. Bühnenbau und Technik werden ab jetzt die Bühne vorbereiten, zumal die Freilichtbühne in den Sommermonaten auch für weitere Kulturveranstaltungen wie Konzerte genutzt werden soll. „Wir möchten es möglich machen, wieder Leben in unser ,Wohnzimmer’ auf der Alten Bastei zu bekommen. Es wird in jedem Fall eine andere Spielzeit, jedoch auch eine besondere“, so der erste Vorsitzende des Vereins Alt Nördlingen, Axel Schönmüller. (pm) Über die Stücke des Vereins Alt Nördlingen: Jim Knopf: Ein Bühnenstück über Freundschaft, das verzaubert

