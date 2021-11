Frau wird bei Unfall in Fremdingen leicht verletzt

Eine Frau hat die Vorfahrt eines anderen Autofahrers in Fremdingen missachtet. Der Sachschaden ist hoch.

Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstag einen Unfall verursacht. Die Frau fuhr auf der Kreisstraße von Unterwilfingen in Richtung Marktoffingen. An der Kreuzung zur B25 missachtete die Frau laut Polizei die Vorfahrt eines 53-Jährigen, der die B25 in Richtung Fremdingen befuhr.

Die Frau in Fremdingen wurde leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 64-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. (AZ)