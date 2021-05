Fremdingen

Fremdingen investiert in den Kitaausbau

Plus Der Gemeinderat hat den Haushalt 2021 für Fremdingen beschlossen. Die Ortsdurchfahrt von Raustetten zu sanieren, gehört zu den größten Investitionen.

Von Lisa Gilz

Der Gemeinderat Fremdingen hat in seiner Sitzung am Dienstag den Haushalt 2021 beschlossen. Mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 6.024.682 Euro plant die Gemeinde mit rund 625.000 Euro weniger, als im vergangenen Jahr. Das meiste Geld investiert die Gemeinde dieses Jahr in den Ausbau und die Erweiterung der Kita und die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Raustetten. Der Haushalt 2021 stehe auf stabilen Füßen, versicherte Bürgermeister Frank Merkt. Das 15. Jahr in Folge ändert sich nichts an den Steuer-Hebesätzen. Einen Kredit nimmt die Gemeinde zu Investitionszwecken trotzdem auf. Wofür die Gemeinde noch Geld ausgibt.

