Fremdingen: Keine Verpflichtungen eingehen

Bürgermeister Frank-Markus Merkt will sich dennoch im Arbeitskreis einbringen

Von Bernd Schied

Der Gemeinderat Fremdingen will zunächst die weitere Entwicklung in Sachen Almarin abwarten, bevor er konkrete Beschlüsse über eine mögliche Beteiligung der Kommune an einem Zweckverband für einen späteren Betrieb des Bades fasst. Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Sitzung verständigten sich die Ratsmitglieder auf diese Vorgehensweise. Bürgermeister Frank-Markus Merkt wurde beauftragt, sich in dem geplanten Arbeitskreis einzubringen, jedoch keinerlei Verpflichtungen einzugehen.

Das Gremium vermisst verlässliche Angaben über die Kosten für eine Sanierung des Bades als Grundlage für eine verbindliche Entscheidung. Die Informationsveranstaltung in Möttingen (wir berichteten) sei in dieser Richtung wenig hilfreich gewesen, sagte Rathauschef Merkt nach der Sitzung gegenüber unserer Zeitung.

Was die Zurückhaltung noch unterstreicht: Für Fremdingen liegt das Almarin relativ weit weg. Den Großteil der Fremdinger zieht es von jeher zum Schwimmen ins nur 15 Minuten entfernt liegende Hallenbad nach Dinkelsbühl. „Daran würde sich nach einer Wiedereröffnung des Almarin wohl nicht viel ändern“, glaubt Rathauschef Merkt. Hinzu komme, dass die Fremdinger Grundschüler keinen Schwimmunterricht hätten und somit auch auf schulischer Ebene kein Bezug zu einem Bad in Nördlingen oder Mönchsdeggingen bestehe. „Bei einer Stunde Sportunterricht abzüglich der Anfahrt- und Umkleidezeiten wären die Kinder gerade einmal 20 Minuten im Wasser, was für einen effektiven Unterricht zu wenig ist“, erläuterte Merkt die Problematik. Gleiches gelte für die Schulkinder aus den Nachbarkommunen im Nordries. Die Gemeinde Fremdingen werde jedenfalls die weitere Entwicklung zum Almarin beobachten, die Diskussionen im Arbeitskreis bewerten und zu gegebener Zeit entsprechende Entscheidungen treffen.

Nachdrücklich bekannte sich der Gemeinderat zur Innenentwicklung. Hierzu wurde einstimmig beschlossen, dass sich Fremdingen am staatlichen Förderprogramm „Innen vor außen“ beteiligt. Dies bedeute, dass sich die Kommune verpflichtet, bei der Ausweisung von Bauland innerörtliche Grundstücke heranzuziehen, bevor die Außenbereiche weiter bebaut würden, erklärte Bürgermeister Merkt. Nach dieser Methode verfahre die Gemeinde schon seit geraumer Zeit recht erfolgreich. Um allerdings an Fördergelder zu kommen, bedürfe es eines Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates.

Die Nutzung des innerörtlichen Potenzials sieht Merkt als entscheidenden Beitrag zur Eindämmung des Flächenverbrauchs. Dazu gehöre auch die Nutzung von Vorkaufsrechten durch die Kommune, sagte Merkt, der bei diesem Thema auf einen offenen Dialog mit den Grundstückseigentümern setzt.

