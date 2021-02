Fremdingen: Kritik bitte mit offenem Visier

Plus Die inhaltliche Substanz fehlt bei der anonymen Kritik an Bürgermeister Merkt.

Kritik aus der Bürgerschaft an einem Bürgermeister oder an Entscheidungen des Gemeinderates sind Grundelemente eines demokratischen und offenen Miteinanders in einer Kommune. Wenn diese allerdings anonym geäußert werden, wirft dies kein gutes Licht auf die Kritiker selbst und deutet nicht gerade auf deren positive Charaktereigenschaften hin. Selbstverständlich kann und darf die Arbeit von Rathauschef Merkt in Fremdingen hinterfragt und kritisiert werden.

Das gilt auch für die Fremdinger Bürgergruppierung

Wenn Kritik, dann aber bitte mit offenem Visier und inhaltlicher Substanz. Das muss auch für die selbsternannte Fremdinger „Bürgergruppierung“ gelten, wer auch immer sich dahinter verbirgt.

Bürgermeister Merkt hat recht, wenn er anonym geäußerte Vorwürfe grundsätzlich nicht zur Kenntnis nimmt.

