Fremdingen/Mönchsdeggingen

vor 49 Min.

Fremdingen fehlt die nötige Nähe zum Almarin in Mönchsdeggingen

Fremdingen beteiligt sich nicht am Zweckverband.

Plus Nach Deiningen lehnt auch Fremdingen ab, sich am Zweckverband Almarin Mönchsdeggingen zu beteiligen. In der Gemeinderatssitzung werden zwei Gründe genannt.

Von Lisa Gilz

Während einige Entscheidungen in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Fremdingen verschoben wurden – wie die Kitagebühr zu verändern – gab es zu einem Thema einen klaren Beschluss. Der Gemeinderat hat sich einstimmig gegen eine Beteiligung am Zweckverband Almarin Mönchsdeggingen entschieden.

