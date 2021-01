13.01.2021

Fremdingen: Paketfahrer fährt gegen Baum

Ein Paketfahrer ist bei Fremdingen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Am Dienstagabend ist ein Paketdienstlieferant zwischen Hausen und Eitersberg in einen Baum gefahren. Die Polizei berichtet, dass der 22-Jährige auf Höhe der Abzweigung nach Hochstadt aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen sein soll und anschließend in einen Baum prallte.

Dabei wurde die rechte Fahrzeugfront stark eingedrückt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (pm)

