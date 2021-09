Fremdingen

12:00 Uhr

Zauneidechsen kommen Mobilfunkstandort in die Quere

Plus Der neue Mobilfunkstandort in Hausen muss neu geplant werden. Grund dafür sind heimische Eidechsen, die auf der Vorwarnliste des Bundesamts für Naturschutz stehen.

Von Lisa Gilz

Lautes Hämmern, Bohren und Scheppern. Der Boden vibriert. In der Stadt oder im Dorf stören Baumaßnahmen die Anwohner und Nachbarn – in der Natur werden durch solche Bauprojekte Tiere aus ihrem Lebensraum vertrieben. Um betroffene Arten zu schützen, prüfen Verantwortliche vor einem Bauprojekt die Umgebung. In Fremdingen sollte ein Mobilfunkmast gebaut werden. An der geplanten Stelle wurde allerdings eine Echsenart entdeckt, die auf der Vorwarnliste des Bundesamts für Naturschutz steht.

