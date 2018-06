vor 21 Min.

Fremdingen bekommt neue Beleuchtung

In drei Ortsbereichen werden LED-Lampen noch heuer installiert

In der Gemeinde Fremdingen wird der Energieversorger EnBW ODR aus Ellwangen noch in diesem Jahr die Straßenbeleuchtungen austauschen und moderne LED-Leuchten einbauen. Das gab Bürgermeister Frank-Markus Merkt im Gemeinderat bekannt. Betroffen davon sind die Bereiche Hauptstraße, Oettinger Straße und Teile des Wohngebietes „Am Bug“.

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr (wir berichteten) sagte Merkt auf Nachfrage, dass mit der Restfinanzierung von rund 130000 Euro die Erweiterung des Gewerbegebietes zunächst abgeschlossen sei. Inzwischen habe das Bauunternehmen Thannhauser ein neues Verwaltungsgebäude errichtet, das in den nächsten Wochen eingeweiht werde. Zudem sei mittlerweile die BayWa-Tankstelle an der neuen Umgehungsstraße sowie eine Autowaschanlage in Betrieb, die beide gut angenommen würden.

Die Förderung der heimischen Wirtschaft sei laut Merkt auch künftig ein wichtiges Anliegen der Gemeinde Fremdingen. Die Erweiterung des Gewerbegebietes sei ein wesentlicher Baustein gewesen. (bs)

