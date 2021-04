vor 32 Min.

Freude in Hainsfarth: Der Bahnübergang bleibt nun doch

Plus Eine überraschende Wende hat sich im Streit um den Bahnübergang an der Heimostraße ergeben. Warum es dazu kam und woran es dennoch Kritik gibt.

Von Bernd Schied

In der Diskussion um die Zukunft des Bahnübergangs auf der Staatsstraße 2216 zwischen der B466 und der Ortseinfahrt von Hainsfarth deutet sich eine überraschende Wende an. Die BayernBahn GmbH als Eigentümerin der Strecke von Nördlingen nach Gunzenhausen will den Übergang entgegen ihren ursprünglichen Planungen nun doch erhalten und sanieren. Einen entsprechenden Antrag hat das private Eisenbahnunternehmen an die zuständige Regierung von Oberbayern gestellt. Wie kam es dazu?

