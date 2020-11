vor 47 Min.

Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth: Erinnern und nicht vergessen

Der Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth will gerade in diesem Jahr an die düstere deutsch-jüdische Geschichte erinnern.

Der Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth gedenkt an die Reichspogromnacht im Jahr 1938. Auch die Nördlinger Kirchen setzen mit Glockenläuten ein Zeichen der Verbundenheit.

Der 9. November 1938 ist ein einschneidender Tag in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. In der Reichspogromnacht brannten im gesamten Deutschen Reich die jüdischen Gotteshäuser, wurden jüdische Geschäfte zerstört, tausende jüdischer Mitmenschen bedroht, verhaftet, gefoltert und getötet.

Jeder Deutsche konnte in dieser Nacht des Schreckens erkennen, dass Vorurteile, Hass und Gewalt gegenüber Juden von staatlicher Seite geduldet, gefördert und unterstützt wurden. An dieses düstere Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte möchte der Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth gerade in diesem Jahr erinnern und aufzeigen, dass es auch – und gerade in der Gemeinde Hainsfarth – einmal ein gedeihliches jüdisch-christliches Zusammenleben gab, welches bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts durch gut nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen geprägt war.

Nördlinger Kirchen setzen ein Zeichen der Verbundenheit

Gerade heute, mehr als 80 Jahre nach diesen verbrecherischen Taten von verblendeten Fanatikern, sieht es der Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth als seine Hauptaufgabe an, die Erinnerung an eine der dunkelsten Stunden deutscher Geschichte wachzuhalten, offen gegen Vorurteile gegenüber Fremden anzugehen und für Nulltoleranz gegen jede Form des täglichen Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft aufzurufen. Deshalb wirbt der Freundeskreis der Synagoge Hainsfarth in all seinen Kultur- und Informationsveranstaltungen auf vielfältige Weise für Offenheit, gegenseitiges Verständnis, Respekt und Toleranz.

Aufgrund der Corona-Sicherheitsbestimmungen muss die diesjährig geplante Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Reichspogromnacht mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Dr. Ludwig Spaenle, leider abgesagt werden, so der Verein in einer Mitteilung.

Beide christlichen Kirchen in Nördlingen setzen ein Zeichen der Verbundenheit mit den jüdischen Gemeinden. Die Glocken werden am Montag, 9. November, um 20 Uhr läuten und damit alle Bürgerinnen und Bürger erinnern und mahnen. Der Freundeskreis wird eine Gedenkveranstaltung zu gegebener „coronafreier Zeit“ durchführen. RN

