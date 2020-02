06:00 Uhr

Friedhof, Mitfahrbänke, AEG: Diese Bauprojekte plant Oettingen

Plus Der Bauausschuss will das Leichenhaus barrierefrei gestalten. Die Stadt will zudem einen Bebauungsplan ändern, um Baumaßnahmen am Gymnasium zu ermöglichen

Von Jim Benninger

Neben den Stadtteilen waren in der jüngsten Sitzung des Oettinger Bauausschusses auch viele Themen aus der Kernstadt zu erörtern. Der Oettinger Bauauschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit Themen aus den Stadtteilen und der Kernstadt befasst. Neben Auftragsvergaben, Namensfindungen und einem Bebauungsplan ging es wieder einmal um den Friedhof.

Im Rahmen dessen Entwicklungskonzeptes stellte Stadtbaumeister Klaus Obermeyer auch zwei Varianten für den barrierefreien Zugang der Leichenhalle vor. Da die vorhandenen Stufen für Sargträger und ältere Bürger schwierig zu begehen seien, votierte er für einen erhöhten Vorplatz mit Rampe, Treppe und vier Ruhebänken. Für die Neugestaltung des Platzes sollten insgesamt 36000 Euro in den neuen Haushalt eingestellt werden, entschieden jetzt die Ausschussmitglieder. Auch müsse man sich zudem Gedanken über den Friedhof machen, so Obermeyer. Denn zum einen sei weiter die dortige Toilette wegen ständiger Verschmutzung ein Ärgernis und zudem verschwänden regelmäßig städtische Gießkannen. Da eine vollautomatische WC-Anlage allerdings zu kostenintensiv und man Kannen einfach vorhalten sollte, müsse man sich weiter Gedanken darüber machen, so Bürgermeisterin Petra Wagner in der Sitzung. Für das AEG Oettingen soll der Bebauungsplan geändert werden Einen neuen Bebauungsplan soll es zudem für das Gelände des Albrecht-Ernst-Gynasiums geben, um dort Planungssicherheit für dessen Ausbau zu erlangen. Damit solle der Schulstandort Oettingen, nach den Wünschen der Lehrerschaft und des Bauauschusses, weiter gesichert werden. Im Nordwesten des Hauptgebäudes ist geplant, einen Zwischenbau und ein Gebäude abzureißen und durch einen zweigeschossigen Bau zu ersetzen. Dieser soll so angelegt werden, dass man bei weiterem Bedarf ein weiteres Geschoss aufsetzen könne. Nachdem auch die Regierung von Schwaben das Vorhaben positiv geprüft habe, könne das pädagogische Konzept der Schule mit Oberschul-Räumen für naturwissenschaftliche Fächer ausgeweitet werden, so Wagner. Bei zwei weiteren Bebauungsplänen besprachen die Mitglieder Einzelheiten der einzuhaltenden Ausführungen sowie einige mögliche Befreiungen. Danach wurde die erste Änderung des Heuberger Bebauungsplanes „Gartenäcker Süd“, indem alle drei Plätze so gut wie verkauft seien, sowie die achte des Oettinger Gebietes „Am Weinberg“ einstimmig verabschiedet. Gebaut werde auch bald bei der Diakonie-Station an der Bundesstraße 466. Wegen der Enge der gefährlichen Ausfahrt soll diese verbreitert werden. Dazu seien am besten einige Meter der alten Mauer abzureißen, wie eine Expertenkommission vor Ort entschied. Für den neuen Wohn- und Gewerbepark schlug Wagner von Seiten der Stadt unter anderem den Namen „Gewerbepark Süd“ vor. Letztlich entschieden die Räte aber, zunächst mit dem Investor wegen eines geeigneten Namens zu reden. Standorte von Mitfahrbänken sollen besprochen werden Zudem sollen in Oettingen und seinen Stadtteilen besonders gekennzeichnete Mitfahrbänke aufgestellt werden. Richtlinien für die Benutzer, die Ausstattung, aber vor allem mögliche Standorte sollten zunächst weiter in den Fraktionen besprochen werden, so die Bürgermeisterin. Letztlich wurden auch einige weitere Aufträge vergeben, unter anderem an die ABS Meiller GmbH aus Wernberg-Köblitz. Nachdem deren Straßenbauer schon einmal zufriedenstellend 30 Kilometer Stadtstraßen saniert hatten, vergab man der Firma jetzt weitere 15 Kilometer für knapp 9000 Euro. Im Rahmen der Initiative „Rosen für die Innenstadt“ kann die Megesheimer Firma Lechner für runde 10000 Euro 25 Pflanzbeete anlegen. Und mit der Fremdinger Firma Thannhauser wurde der Vertrag für die Wiederherstellung von Kleinflächen verlängert. Schließlich ging die Verlegung eines neuen Erdkabels bis zum Eingangsgebäude des Freibades an die Energie-Netz für rund 11000 Euro, wobei die Stadt die Erdarbeiten übernehmen werde. Ablehnend stimmten die Räte dagegen für den Antrag einer privaten E-Lade-Station in der Bleichgasse, da an dieser Stelle ein Auto die Straße zu sehr einengen und zudem das Ladekabel auf öffentlichem Grund eine Stolperfalle sein würde. Auch eine Rotmarkierung bei Übergängen sowie eine Neubeschilderung des Geh- und Radweges an der Munninger Straße wurde wegen fehlender rechtlicher Grundlagen abgelehnt. Hier soll zunächst die Überplanung des Ausbaues der Bundesstraße 466 vom Staatlichen Bauamt abgewartet werden.

