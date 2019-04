Friedhof in Nördlingen: Unkraut stört die letzte Ruhe

Ein Rieser hält seine Hühner in einem mobilen Stall in Lohe. Das hat Vorteile für Tiere und Landwirt.

Die Bühlergasse in Munningen verdankt ihren Namen der seit 1845 dort ansässigen Fischer- und Landwirtsfamilie. Aber schon mehr als 500 Jahre zuvor taucht das Gebäude des Dorffischers in der Historie auf.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.