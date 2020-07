12:44 Uhr

Frischzellenkur für das Nördlinger Traditionskino

In der Nördlinger Altstadt wird derzeit am Riestheater gearbeitet. Das passiert hinter den Kulissen.

Von Matthias Link

Am Ries-Theater in Nördlingen werden derzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt. Johannes Böhm, Eigentümer und Betreiber der Movieworld Kinos, nutzt die Zeit der Corona-bedingten Schließung, um defekte Sitze zu reparieren, die Fensterrahmen neu zu streichen und die Schaukästen mit neuen Stoffen zu bespannen. „Die Arbeiten sind in den letzten Zügen“, sagt Böhm.

Zudem habe man den jährlichen Kundendienst, der von einem externen Kinotechniker durchgeführt wird, vorgezogen. Dabei erhielt die digitale Kinomaschine neue Updates und die Luftfilter für die Kühlung der Lampe wurden gereinigt.

Anfang August soll das Ries-Theater wieder öffnen. Bereits am 16. Juli nimmt das Movieworld Kino am Luntenbuck wieder den Betrieb auf. Ab Mitte August findet dann das Open-Air-Kino im Ochenszwinger statt.

Themen folgen