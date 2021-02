vor 43 Min.

Frühjahrsmarkt in Nördlingen abgesagt: Was die Stadt jetzt plant

Auch der verkaufsoffene Sonntag fällt damit flach. Der Frühjahrsmarkt ist normalerweise der Start in die Festsaison.

Der für Sonntag, 14. März, geplante Frühjahrsmarkt in der Nördlinger Innenstadt kann aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Das teilt die Stadt Nördlingen mit. Von der Stadtverwaltung wird eine Verlegung des Marktes auf einen späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Konkret geprüft wird der 18. April 2021.

Die Absage des beliebten Frühjahrsmarkts, der in den vergangenen Jahrzehnten die Festsaison eingeläutet hat, falle den Verantwortlichen nicht leicht, heißt es in der Pressemitteilung. Oberbürgermeister David Wittner: „Die aktuell geltenden Rechtsvorschriften für Veranstaltungen erlauben keinen Fierantenmarkt in der Innenstadt, geschweige denn einen verkaufsoffenen Sonntag im Einzelhandel.“ Nun gelte es abzuwarten, bis spätestens zum 8. März eine neue Landesverordnung in Kraft tritt und ob diese weiterhin ein Veranstaltungsverbot sowie Schließungen des Einzelhandels vorsieht.

Wittner: Prüfen, ob Verlegung des Frühjahrsmarktes geht

„Für den 14. März ist eine Planung mit knapp einer Woche Vorlauf jedoch zu kurzfristig“, so Wittner. Insbesondere, weil Händler und Schausteller stark von den Infektionsschutzmaßnahmen belastet sind, möchte die Stadt anhand der neuen Rechtsordnung prüfen, ob eine Verlegung des Marktes auf einen späteren Zeitpunkt realisiert werden kann. „Der Markt wäre eine gute Chance, zusätzliche Umsätze zu generieren und den Menschen ein Stück positives Lebensgefühl zurückzubringen,“ so Wittner. „Selbstverständlich“ ist für ihn, dass „die geltenden Vorschriften und die pandemische Lage beachtet und ein ausgefeiltes Abstands- und Hygienekonzept entwickelt“ werden, um den Besucherinnen und Besuchern nicht nur einen schönen, sondern auch einen möglichst sicheren Marktsonntag zu ermöglichen. (pm)

