vor 42 Min.

Führungen durch die Schule

Infoabend an der Wirtschaftsschule Nördlingen

Die Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen veranstaltet am Mittwoch, 22. Januar 2020, um 19 Uhr einen Informationsabend. Zunächst werden in einem Kurzvortrag die flexiblen Übertrittsmöglichkeiten erläutert. Neben Führungen durch das Schulhaus können die Besucher in die verschiedenen Fachbereiche schnuppern. Darüber hinaus stehen Schüler und Lehrkräfte für persönliche Gespräche bereit. Ebenso ist ein Einblick in die Offene Ganztagsschule, die ein spezielles Konzept der individuellen Förderung sowie Hausaufgabenbetreuung verfolgt, möglich. Bereits seit dem Schuljahr 2019/2020 bietet die Wirtschaftsschule Nördlingen eine 6. Klasse an. Schüler aller Schularten können direkt nach der 5. Klasse in die 6. Klasse der Wirtschaftsschule wechseln und auf diesem Weg die Mittlere Reife erwerben. Durch einen früheren Beginn der Wirtschaftsschule wird der Übertrittsdruck von der vierten Klasse genommen. Besonderen Wert legt die Schulfamilie auf ein gutes Miteinander, gegenseitige Unterstützung und ein Arbeiten in kleinen Klassen. Die Berufsorientierung der Wirtschaftsschule bereitet auf eine spätere Berufsausbildung vor. Darüber hinaus vermitteln Wirtschaftsschulen eine praxisnahe Ausbildung in eigenen Übungsunternehmen. Außerdem können Zusatzqualifikationen wie Englisch-Zertifikate erworben werden. Zudem gibt es Wahlfächer wie Elektrotechnik oder Französisch. (pm)

gibt es telefonisch unter 09081/295360, per E-Mail unter info@wirtschaftsschule-noerdlingen oder auf der Homepage unter www.wirtschaftsschule-noerdlingen.de.

Themen folgen