Fünfjähriger steht bei Familienkonzert in Wassertrüdigungen im Rampenlicht

In Wassertrüdingen wird ein Knirps zum Publikumsliebling.

Von Peter Tippl

Beim ersten Konzert nach der „Corona-Pause“ brillierte die Musikerfamilie Hubert in der Stadtkirche mit Werken von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi oder Niccolò Paganini teils in Solostücken oder auch gemeinsam in wechselnden Besetzungen.

Eine besondere Freude sei es für die Musikschaffende Simone Gries, so viele Gäste in der Stadtkirche zum Konzert ihrer befreundeten Familie Hubert begrüßen zu dürfen, sagte sie. Alle Sitzplätze im Kirchenschiff waren unter Einhaltung der Abstandsregeln besetzt.

Das Ehepaar Tatiana Hubert (Klavier) und Anton Hubert (Bratsche) bot mit seinen Kindern Manfred und Arnold, beide spielten Violine, einen grandiosen Streifzug durch mehrere Jahrhunderte klassischer Musik. Das Ausnahmetalent des zehnjährigen Manfred Hubert wurde bei Johann Sebastian Bachs „Prelude aus der Partita E-Dur“ bestätigt. Exzellent zelebrierte der Nachwuchskünstler dieses schwierige Musikstück und ebenso Niccolò Paganinis „Caprice 5 in a-Moll“, was die Zuhörer mit besonderem Beifall honorierten. Ein fulminantes Duett hatten sich Tatiana und Anton Hubert mit „Grand Tango“ des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla ausgewählt. Ein Stück voller Dramatik und ein melodisches Klangerlebnis.

Weitere Konzerte in Wassertrüdingen stehen bevor

„Publikumsliebling“ des gut einstündigen Konzerts aber war der fünfjährige Arnold Hubert. Mit zwei Stücken von Friedrich Seitz und Antonio Vivaldi verzauberte er das Publikum und erhielt für seinen Mut und feine Leistung großen Applaus. Laut Simone Gries soll das musikalische Restprogramm des Jahres, die Lesung mit Chansons und Musik mit Hans Schleinkofer, am Samstag, 17. Oktober, und das Klavierkonzert mit Tatiana Hubert am Samstag, 21. November, wie geplant stattfinden. An welchem Ort, werde noch bekanntgegeben.

Mit dem „Abendsegen“ aus Hänsel und Gretel schloss die Familie ihr Konzert gemeinsam ab.

