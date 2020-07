vor 7 Min.

Für den THG-Abijahrgang 2020 endet eine außergewöhnliche Schulzeit

Hoffentlich eine einmalige historische Aufnahme: maskierte Abiturientinnen gestern Nachmittag in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

Plus In besonderen Zeiten erhalten die THG-Abiturienten ihre Zeugnisse. So lief die Übergabe in der Hermann-Keßler-Halle.

Von Ronald Hummel

Es war ein monatelanges Bangen, ob einige würdige Abiturzeugnis-Übergabe des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) überhaupt stattfinden konnte; schließlich konnten im größten Raum der Stadt, der Hermann-Keßler-Halle am Sportpark, rund 270 Gäste geladen werden – 102 Abiturienten sowie Eltern und Lehrer. Die sechsköpfige THG-Bigband „High Society“ sicherte in Live-Übertragung vor der Halle den passenden musikalischen Rahmen.

Die stellvertretende Schulleiterin Dr. Renate Rachidi erinnerte an die maßlose Enttäuschung der Abi-Absolventen, dass ihr Abschluss von Corona überschattet wurde. Doch sie fanden die Motivation, sich zuhause und in einem freiwilligen Sonderunterricht ausreichend vorzubereiten. Schulleiter Robert Böse sah in der Krise denn auch einen produktiven Zustand, in dem es gelte, nicht auf bessere Zeiten zu warten, sondern aktiv und wertebewusst in die Zukunft zu schreiten: „Ob es Goldene Zwanziger Jahre werden, liegt bei Euch“, sagte er zu seinen Schülern und verwies gleichzeitig darauf, dass kaum ein Jahrzehnt wie die Goldenen Zwanziger vor 100 Jahren zwischen zwei Weltkriegen dermaßen verkitscht und verklärt wurde.

Oberbürgermeister David Wittner gab den jungen Abiturienten drei Ratschläge mit: Sie sollen diesen Moment, in dem ihnen die Welt offen steht, genießen, mutig in die Zukunft schreiten und ihre Heimat, das THG und Nördlingen in guter Erinnerung behalten.

Sigrun Wagner, die als Elternbeirats-Vorsitzende ihre sechste und letzte Rede bei der Abschlusszeugnis-Verleihung hielt, zeichnete die Lebenswege, die „in alle Himmelsrichtungen führen“ als Entscheidungen, die ruhig zu Umwegen führen dürfen. Die Voraussetzungen seien gut: „Mit dem Abschluss in den Händen werden Helden zu Legenden“, feuerte sie die Schüler an. Die Abitur-Ansprache hielten die Absolventen Anna Mayer und Luca Greiner. Anna Mayer rief in Erinnerung, dass Jahre der Schulzeit vom gewaltigen Umbau geprägt waren, der noch nicht abgeschlossen sei: „Wir hoffen, dass die neue Aula das Duell mit dem Berliner Flughafen besteht.“ Der Umzug in Container-Klassenzimmer mit minus 15 Grad im Winter und 30 Grad im Sommer habe abgehärtet: „Uns haut im Leben nichts mehr um.“

Luca Greiner zufolge habe der Jahrgang immer wieder daran gezweifelt, dass sich nun wirklich Tür und Tor zu einem goldenen Zeitalter öffnen, doch dass nun in neue Städte oder gar Länder aufgebrochen werde: „Unsere Eltern werden froh sein, dass wir weg sind, doch spätestens zur ersten Steuererklärung kommen wir wieder zurück.“ Die Zeugnisübergabe erfolgte effektiv und hygienisch korrekt, indem Zeugnisse und Geschenke von Tischen aufgenommen und die einzelnen Erinnerungs-Fotos in angemessenem Abstand vom Schulleiter gemacht wurden.

Dieser ehrte herausragende Leistungen, allen voran die Jahrgangsbeste Elena Felser mit 1,0-Abitur. Eine große Zahl musikalisch aktiver Absolventen hinterlasse eine große Lücke; dabei zeichne sich Annika Leberle durch musikalische Höchstleistungen aus. Marita Schmidt, Charlotte Schaich, Denice Jagnow und Julian Hertle waren so gut in Physik, dass sie in die Deutsche Physikalische Gesellschaft aufgenommen wurden. Tobias Wundel schrieb das beste Abi in Mathematik, Lara Kostov brillierte vor allem in Sprachen mit Bestnoten, Anna-Maria Schreiber absolvierte das beste Englisch-Abitur. Luca Greiner zeigte von der 8. bis zur Abi-Jahrgangsstufe Spitzenleistungen in Wirtschaft und Recht, Katharina Polke tat sich viele Jahre in der Schüler-Mitverwaltung (SMV) hervor und Mona Nowatschek gab entscheidende Impulse für die Turnmannschaft und das Wettkampfturnen. Alle Geehrten erhielten Geld- und Sachpreise verschiedener Einrichtungen.

