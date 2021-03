vor 2 Min.

Für die Insekten weniger Licht

Im Bauausschuss ging es um das Thema Lichtverschmutzung

Was tut die Stadt Nördlingen, um Lichtverschmutzung zu vermeiden? Das wollte die Fraktion Grüne/Frauenliste wissen, die Frage wurde in der vergangenen Bauausschusssitzung vom Leiter des Tiefbauamtes, Michael Bauhammer, beantwortet. Wie der Vorsitzende der Fraktion Grüne/Frauenliste, Wolfgang Goschenhofer, ausführte, sterben rund 100 Milliarden Insekten während des Sommers an Deutschlands Straßenlaternen. Von den mehr als 3000 Schmetterlingsarten seien 90 Prozent nachtaktiv. Goschenhofers Schlussfolgerung: Senkt man die Helligkeit durch Straßenlaternen und Ähnliches in der Nacht, überleben mehr Insekten und man spart Energie.

Bauhammer sagte in der Sitzung, man habe bereits im Herbst 2019 reagiert. Seit diesem Zeitpunkt werde beispielsweise der Daniel zwischen 23 Uhr und der Morgendämmerung nicht mehr beleuchtet. Himmelsstrahler seien seit dem 1. August 2019 verboten. Bei den Straßenlaternen setze man auf LED-Technik bis zu 3000 Kelvin – das sei die Standardleuchte. Bei deren warmweißem Licht gebe es ein 62 Prozent geringeres Anflugverhalten von Insekten gegenüber herkömmlichen Leuchten. Lediglich in der Altstadt wolle man beim warmen, orangenen Licht bleiben. Bauhammer zeigte den Stadträten auch die Zukunft auf: Straßenlaternen, die nur leuchten, wenn ein Radler oder ein Fußgänger vorbeikommt. (tiba)

