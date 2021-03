vor 19 Min.

Für die Museen Terminbuchung notwendig

Stadt weist auf neue Regelung hin

Ab dem Donnerstag, 18. März, wird für den Besuch der Nördlinger Museen eine vorherige Terminbuchung benötigt, da der Landkreis Donau-Ries an drei Tagen in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 überschritten habe, so die Stadt Nördlingen in einer Pressemitteilung. Zudem würden die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher dokumentiert.

Für den Besuch von Nördlinger Einrichtungen gelte ab sofort:

Ein Besuch im Rieskratermuseum kann von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr telefonisch unter der Nummer 09081/84710 angemeldet werden.

Besucherinnen und Besucher des Stadtmuseums werden gebeten, Besuchswünsche unter Telefon 09081/84811 anzumelden. Ein Termin kann von Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr vereinbart werden.

Für Besuche auf dem Nördlinger Turm Daniel stehen die Kontaktdaten des Türmers an der Eingangstür des Turmes. Besucherinnen und Besucher können direkt anrufen und sich erkundigen, ob zum gewünschten Termin noch Plätze frei sind. Sie werden dann zur vereinbarten Uhrzeit eingelassen. Der Turmeinlass ist jeweils um 10, 12, 14 und 16 Uhr möglich.

Das Stadtmauermuseum ist weiterhin regulär in Winterschließung.

Die Stadtbibliothek ist ohne Terminvereinbarung geöffnet.

Für alle persönliche Vorsprachen bei der Stadtverwaltung bittet die Stadt Nördlingen die Bürgerinnen und Bürger, im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail Termine zu vereinbaren, so die Mitteilung weiter.

Persönliche Vorsprachen sollen allerdings auf „das unabdingbar notwendige Maß“ reduziert werden. (pm)

