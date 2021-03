25.03.2021

Für die Region besonders engagiert

Ehinger Gemeinderat freut sich über Auszeichnung der „Stiftung Lebendiges Donau-Ries“

Es ist zwar mehr ein symbolischer Betrag, mit dem die Auszeichnung als Anerkennung für ihr hervorragendes Engagement „bei der Förderung besonderer Maßnahmen in der heimischen Region“ dotiert ist. Trotzdem freut man sich im Ehinger Gemeinderat, dass dieses Engagement seitens der Stiftung Lebendiges Donau-Ries der Sparkasse Donauwörth so gewürdigt wird. Der Förderpreis soll zweckgebunden zur Anschaffung von Kleinkindspielgeräten für Spielplätze im Gemeindebereich genutzt werden.

Auch bei Beratung und Beschluss zum Haushaltsplan 2021 für die Kindertageseinrichtung St. Ulrich und Stephan gab es Erfreuliches zu berichten: Die Einnahmen stiegen im Berechnungszeitraum auf knapp über 260000 Euro deutlich, während die Ausgaben etwas über 290000 Euro liegen, sodass die Gemeinde nur noch knapp über 23000 Euro an Defizit für 2021 aufzubringen hat. Auch der dritte Tagesordnungspunkt an diesem Abend betraf die Kindertageseinrichtung: die Installation einer sogenannten Behelfsgruppe. Man möchte in Ehingen dem Trend Rechnung tragen, dass Kinder immer früher in die Krippe geschickt werden. Deshalb hat man sich in den entsprechenden Gremien dafür stark gemacht, eine solche Behelfsgruppe einzurichten. Mehr noch: Es soll ein zusätzliches erweitertes Konzept verfolgt werden, mit zusätzlichem Personal und einem zusätzlichen Gruppenraum. Dafür wird der Ministrantenraum plus der Saal (mit Toiletten) im ersten Stock des Gebäudes umgewidmet. Bürgermeister Thomas Meyer verspricht sich dadurch, wie er sagte, „mehr Attraktivität für die gesamte Einrichtung“, da die Kapazität zum einen um zwölf Kinder aufgestockt werden könne und dadurch sogar zwei Reserveplätze zur Verfügung stünden. Das alles unter dem Konzept-Motto „Der Natur auf der Spur“ mit den Schwerpunkten Achtsamkeit, Entspannung, Klang, Garten, Natur. Auch dieser Tagesordnungspunkt wurde einstimmig befürwortet.

Weiter hat man sich für das Jahr 2021 die Feldwege in und um Belzheim und Ehingen vorgenommen. Bürgermeister Meyer hat sich dazu bei einer Rundfahrt zusammen mit Experten einen Überblick verschafft. Die vier bzw. fünf Streckenabschnitte, die zu sanieren bzw. auszubessern wären, stellte er dem Rat vor. Für ein Teilstück, das unlängst saniert worden war und jetzt schon wieder schadhaft ist, wurde dem Bürgermeister aufgetragen, eine Gewährleistung seitens des ausführenden Unternehmens zu prüfen. Ansonsten wurde dem Vorhaben mit dem Umfang von rund 4000 Euro zugestimmt.

Unter Sonstiges vermeldete der Bürgermeister, dass der Jagdpachtvertrag mit der Jagdgenossenschaft Ehingen um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Außerdem wird aktuell ein Flyer zur wegen Corona verschobenen Infoveranstaltung Breitband/Glasfaser vorbereitet, um jedem Bürger die Möglichkeit zu geben, sich über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren. (murb)

