17:35 Uhr

Furioser Gute-Laune-Abend mit „Almrausch“

Das Sextett um Stadtkapellmeister Oliver Körner begeistert mit einem erfrischenden Stil-Mix in Nördlingen

Von Toni Kutscherauer

Von Slavko Avsenik und seinen Oberkrainern hat wohl jeder schon gehört, doch was mit dem Verb „verkrainern“ gemeint ist, dürfte auch vielen Musikexperten unbekannt sein. Geprägt hat diesen Begriff die Band „Almrausch“, die auf Einladung des Kulturforums Nördlingen, der Stadt und der Raiffeisen-Volksbank Ries in der voll besetzten Alten Schranne auftrat und die 200 Besucher in einem mitreißenden Konzert begeisterte.

Schon nach den ersten Nummern wird klar, was „verkrainern“ bedeutet: ein bekannter Pop- oder Rocksong wird neu arrangiert, indem Stilelemente volkstümlicher Musik eingeflochten werden. So wird Madonnas getragenes „Like A Virgin“ mit dem wilden „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ vermengt, sogar der Eagles-Superhit „Hotel California“ erhält eine Krainer Fassung. Heraus kommt dabei ein temporeicher Stilmix, der sofort ins Ohr geht und die Zuhörer in Stimmung versetzt. Dabei wagen sich „Almrausch“ an so gut wie alle Musikrichtungen: von Rock wie bei Totos „Hold The Line“ über Jazz wie bei Duke Ellingtons „Caravan“ bis hin zum Schlager wie bei „Alles nur geklaut“ von den Prinzen. Manches Arrangement ist durchaus eigenwillig („Major Tom“, „Haus am See“), doch die launigen Zwischenmoderationen der sympathischen Protagonisten bieten dem Publikum musikalische Hilfestellungen.

Ensemble handverlesener Musiker

Damit solche anspruchsvollen Ideen umgesetzt werden können, bedarf es eines Ensembles handverlesener Musiker, wie dies bei „Almrausch“ der Fall ist. Die Bandmitglieder verfügen allesamt über eine klassische musikalische Ausbildung und haben gemeinsam an der renommierten „Hochschule für Musik und Tanz“ in Köln studiert. Klarinettist der Truppe ist der Nördlinger Stadtkapellmeister Oliver Körner, der auch Impulsgeber des Konzerts war. Weil alle Bandkollegen inzwischen ihr Studium beendet haben und „in alle Himmelsrichtungen zerstreut“ sind, hat er diese für die inzwischen seltenen Auftritte noch einmal zusammengetrommelt. Zum Glück, muss man sagen, denn im zweiten Teil drehen Sängerin Annika Boos, Benjamin Schlie (Akkordeon), Edouard Barlerin (Trompete), Jaime Velasco (Gitarre), Oliver Körner (Klarinette) und Tobias Sünder (Bassposaune) – quer über alle Genres hinweg – noch einmal richtig auf.

Nach dem Titelthema aus „Spiel mir das Lied vom Tod“, in dem „Ghostriders“ und „The Good, The Bad And The Ugly“ eingewebt sind, geht es über Kurt Weills „Alabama Song“ weiter bis zu „Proud Mary“, das nach moderatem Beginn auf ein irres Tempo „hochgekrainert“ wird. So gut wie alle Stilrichtungen werden bedient, vom Popsong „Lady Marmalade“ bis zum Beatboxing bei „Blurred Lines“, vom mit Leidenschaft vorgetragenen mexikanischen Volkslied bis zum „4 Non Blondes“-Hit „What’s Up“, bei dem das euphorisierte Publikum den Refrain aus Leibeskräften mitsingt.

Nachwuchs ist beeindruckt

Wohl selten hat die Alte Schranne so viel musikalische Qualität auf ihrer Bühne vereint, wie bei diesem ebenso erfrischenden wie abwechslungsreichen Konzert von „Almrausch“. Beeindruckt zeigen sich auch zahlreiche Nördlinger Nachwuchsmusiker, die ihren „Chef“ Oliver Körner einmal in voller Aktion auf der Bühne erleben dürfen. Beim Beatles-Schlusstitel „Hey Jude“ hält es dann niemanden im Saal mehr auf seinem Sitz – lautstark und ausgiebig wird die Band gefeiert. Dafür gibt es mit einer Power-Version von „Something Stupid“ und Tom Jones’ „Sex Bomb“ noch zwei Kracher obendrauf, bevor ein erinnerungswürdiger Gute-Laune-Abend zu Ende geht.

Lesen Sie auch unseren Bericht über Oliver Körner: Die Klarinette ist Oliver Körners Leidenschaft

Themen folgen