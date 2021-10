Fußball-Kreisklasse Nord 1

21:41 Uhr

Spitzenreiter Alerheim verliert das Topspiel

Die SG Niederhofen-Hausen (in Grau) gewann mit 2:1 gegen Ederheim. Das Heimteam erspielte sich in der ersten Hälfte viele Chancen.

Plus 0:1-Heimniederlage für die SG Alerheim gegen Verfolger Buchdorf/Daiting. Deiningen verliert knapp gegen den Lauber SV.

Von Toni Kutscherauer

Ein Remis in Schwörsheim, ein klarer Sieg für den Sportclub DLP: So verliefen die Spiele in der Kreisklasse Nord 1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .