Möttingen ist neuer Spitzenreiter in der Kreisliga

Plus Die Hager-Elf siegt deutlich beim Schlusslicht und profitiert von Spielabsagen sowie der fünften Maihinger Niederlage in Folge. Oettingen gewinnt das Nordderby gegen Marktoffingen.

Wegen Coronafällen finden nicht alle Partien des Spieltags statt. Die Niederlage von Altisheim/Leithim ist hart.