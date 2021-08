Fußball-Landesliga Südwest

19:00 Uhr

Auf die Defensive des TSV Nördlingen ist Verlass

Nico Schmidt (in Blau-Weiß) hatte seinen Anteil an zwei TSV-Spielen in Folge ohne Gegentor. Rechts Dean Melo vom TSV Essingen beim Vorbereitungsspiel vor dem Landesliga-Start.

Plus Nach den torreichen ersten Spielen in der Fußball-Landesliga Südwest steht der TSV Nördlingen nun auch in der Abwehr stabil. Der Gegner Durach erwies sich bislang als überaus heimschwach.

Von Klaus Jais

Am heutigen Samstag wartet in der Fußball-Landesliga Südwest der VfB Durach auf den TSV Nördlingen. Spielbeginn im Offino-Stadion am Bäuerlinger Weg ist um 15 Uhr.

