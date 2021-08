Fußball-Landesliga Südwest

11:13 Uhr

Samstagsspiel: Der TSV Nördlingen will sich von der Tabelle nicht täuschen lassen

Nicolai Geiß (am Boden sitzend) hat sich am vergangenen Samstag in Illertissen erneut verletzt und fällt mit einem Muskelfaserriss nicht nur im heutigen Spiel gegen Ehekirchen aus.

Plus Die TSV-Gäste aus Ehekirchen haben erst einen Sieg auf dem Konto, sind allerdings durchweg auf Top-Teams getroffen. Nördlingen will den Schwung mitnehmen.

Von Klaus Jais

Die Heimbilanz des Fußball-Landesligisten TSV Nördlingen ist noch verbesserungswürdig. Eine Niederlage, ein Unentschieden und erst ein Sieg stehen zu Buche. Da scheint der auswärts noch sieglose FC Ehekirchen am heutigen Samstag (17 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) der richtige Gegner zu sein. Letztmals standen sich die beiden Mannschaften in der Saison 2016/ 2017 gegenüber. Zu Hause gewannen die Rieser 2:0, in Ehekirchen trennte man sich 1:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen