TSV-Trainer Kerscher muss Startelf umbauen

Plus Nach der Verletzung von Torjäger Simon Gruber und weiteren Personalproblemen dürfen sich gegen den SV Mering einige junge Spieler beweisen.

Im ersten Heimspiel der Rückrunde empfängt Fußball-Landesligist TSV Nördlingen heute (14 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) den SV Mering. Die Gäste belegen den elften Platz, nur einen Punkt vor den Relegationsrängen. Das Wochentags-Hinspiel gewann der TSV 4:0.