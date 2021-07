TSV Nördlingen hat eine lange Verletztenliste gegen Mering

Plus Der TSV Nördlingen steht am Mittwoch beim SV Mering auf dem Rasen. Der Verein zählt nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Rieser.

Der Fußball-Landesligist TSV Nördlingen hat wenig Zeit, sich über die 2:3-Auftaktniederlage gegen den SV Bad Heilbrunn zu ärgern. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr, Tratteilstraße) steht das erste von drei Mittwochspielen auf dem Plan. Gegner ist der SV Mering, der sein Auftaktspiel beim Aufsteiger TSV Gersthofen durch ein Eigentor von Rechtsverteidiger Lukas Krebold bei einem Rückpass 0:1 verlor. Wann Nördlingen zuletzt gegen Mering gewann.