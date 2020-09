vor 50 Min.

Fußballer des TSV Nördlingen: Ein Heimkehrer, ein Abgang

Plus Es gibt Neuigkeiten bei den Fußballern des TSV Nördlingen. Florian Wenninger hat seit einer Woche das Spielrecht für den TSV. Torhüter Fabian Dorschky verlässt hingegen den Bayernligisten.

Von Klaus Jais

Neuigkeiten aus dem Personalbereich gibt es bei den Fußballern des TSV 1861 Nördlingen. Ein Spieler ist gänzlich neu, einer hat den Verein verlassen und ein weiterer steht vor einer Knieoperation.

Ein neuer Spieler, aber kein Unbekannter ist zu den Riesern zurückgekehrt. Der Baldinger Florian Wenninger (30) spielte in sämtlichen Jugendmannschaften des TSV, ehe er in der U19-Bundesliga und in der Regionalliga beim 1. FC Nürnberg wirkte; er wechselte dann 2009 zum FC Ingolstadt 04 II, wo er zunächst zwei Jahre in der Bayernliga und dann noch ein Jahr in der Regionalliga spielte. Von 2012 bis 2015 wirkte er drei Jahre beim FC Eintracht Bamberg 2010 in der Regionalliga. In der Saison 2015/16 spielte er beim 1. FC Schweinfurt 05 in der Regionalliga und seine letzte Station war beim Regionalligisten VfR Garching. Bei den Oberbayern hatte er am 12. August 2016 seinen letzten Einsatz. Als damals 27-Jähriger verkündete er wegen hartnäckiger Achillessehnenbeschwerden sein Karriereende. „Es war die Summe der Verletzungen in den vergangenen Jahren, die dazu geführt hat, dass sich Florian vom höherklassigen Fußball verabschiedet“, so damals Garchings Trainer Daniel Weber. Der Mittelfeldspieler hat bereits seit 15. September Spielrecht für den TSV.

Halbmeyer wird am 1. Oktober operiert

Torwart Fabian Dorschky hat sich abgemeldet, als ihm die Entscheidung über die taktische Reihenfolge der Torhüter (Daniel Martin, Andre Behrens, Dorschky) mitgeteilt wurde. Der 20-jährige Dillinger kam vor drei Jahren zu den U19-Junioren des TSV, zuvor war er beim 1. FC Heidenheim und beim FC Augsburg. „Generell möchte ich erstmal klarstellen, dass meine jetzige Entscheidung klar mit dem Cheftrainer Daniel Kerscher vor der Saison genau so abgesprochen war“, sagt der Keeper, der mittelfristig keine Perspektive beim TSV sieht. „Der Aufwand für die Bezirksliga ist zu hoch, ich fahre 1500 Kilometer pro Monat. Zudem habe ich eine Ausbildung begonnen und Dillingen ist nicht gerade ums Eck. Mein Abgang hat nichts mit einem schnellen Vereinswechsel zu tun, ich bin momentan vereinslos“, erklärt der Torhüter. Mit Daniel Martin und Andre Behrens hat der TSV damit nur noch zwei Torhüter im Herrenbereich. Weitere Torhüter, die einsatzberechtigt wären, sind David Bosnjak und Marlon Dahms, beide vom Jahrgang 2002 und bereits 18 Jahre alt.

Während Torwart Fabian Dorschky (links) beim TSV Nördlingen keine Perspektive mehr sieht, kehrt Florian Wenninger (rechtes Bild links) nach vielen Jahren des höherklassigen Fußballs zu seinem Heimatverein zurück. Bild: Klaus Jais

Der beim Vorbereitungsspiel gegen den TSV Rain verletzte Jonas Halbmeyer wird am 1. Oktober am Zentrum für Orthopädie- und Sportmedizin (ZOS) München von Dr. Wimmer operiert. Der Chirurg hat dabei einiges zu tun, denn beim 23-jährigen Wemdinger sind Kreuzband, Innen- und Außenmeniskus gerissen sowie das Innenband angerissen. Für den früheren Jugendspieler des FC Augsburg und des 1. FC Nürnberg ist es bereits die zweite schwere Verletzung: Er war erst am 13. August 2019 im ZOS am Außenmeniskus des rechten Knies operiert worden. Diesmal ist es das linke Knie. Im ersten Bayernligajahr bestritt Halbmeyer 31 von 34 Spielen, in der laufenden Saison hatte er seinen ersten Einsatz erst am 16. November.

