17:39 Uhr

Fußballspiel nach Corona-Infektionen bei SGM Kirchheim/Trochtelfingen abgesagt

Nach einer Einstandsfeier sind Spieler der SGM Kirchheim/Trochtelfingen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch ein anderer Verein steht unter Verdacht.

Nikolaus Geiß, Staffelleiter der Fußball-Kreisliga B IV, hat am Freitagabend eine Partie in seiner Liga abgesagt: Das für den Sonntag angesetzte Punktspiel SGM Kirchheim/Trochtelfingen II – FV 08 Unterkochen II wurde gecancelt. „Der Grund der Absage ist, dass sich in Kirchheim zwei Spieler mit dem Coronavirus infiziert haben. Fünf andere Spieler sind vorsorglich in Quarantäne“, sagte Geiß zur Begründung.

Wie das Landratsamt Ostalbkreis am Dienstagnachmittag zudem mitteilte, gab es zu diesem Zeitpunkt bei der SGM Kirchheim/Trochtelfingen vier bestätigte Coronafälle. Im Laufe des morgigen Mittwochs wird der Geschäftsbereich Gesundheit des Landratsamts bei rund 50 Kontaktpersonen einen Corona-Abstrich vornehmen.

Spieler des SV Waldhausen werden ebenfalls getestet

Es handelt sich bei diesem Personenkreis nach Angaben der Behörde um Spieler des Fußballkaders sowie weitere Personen, die alle bereits vor eineinhalb Wochen an einem Einstandsfest der SGM teilgenommen hatten.

Im Zusammenhang mit den festgestellten Corona-Erkrankungen bei der SGM Kirchheim/Trochtelfingen werden auch Spieler des SV Waldhausen vom Gesundheitsamt auf Corona getestet, die am 6. September bei einem Fußballspiel gegen die SGM im Einsatz waren, wie es vom Landratsamt Ostalbkreis weiter heißt. (jais/pm)

