09:33 Uhr

Gang springt raus - Auto rollt weg

Erst nach 40 Metern wird der Wagen gestoppt.

Ihr Auto hat eine 44-Jährige am Dienstagnachmittag in Munzingen Auf der Klinge geparkt. Als sie den Pkw zurückließ, machte sich der selbstständig, da der Gang heraussprang. Das Auto rollte laut Polizeibericht den Hang hinab. Die Fahrt wurde von am Straßenrand gelagerten Pflastersteinen nach circa 40 Metern gestoppt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. (pm)

