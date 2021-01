vor 18 Min.

„Garanten für Qualität“

Mitarbeiterinnen feiern Silbernes Betriebsjubiläum bei der Raiffeisen-Volksbank Ries

In einer kleinen Feierstunde haben die Vorstände Paul Ritter und Bernhard Ströbele sowie Personalleiterin Ute Kotanko vier Mitarbeiterinnen der Raiffeisen-Volksbank Ries geehrt, so eine Mitteilung. Die Damen arbeiten seit 25 Jahren in der Bank.

Am 2. Mai 1995 war für Johanna Fall der erste Arbeitstag in der Raiffeisen-Volksbank Ries. Sie war in verschiedenen Zweigstellen tätig, lange Zeit in Ehingen Ansprechpartnerin für Mitglieder und Kunden bei den alltäglichen Bankgeschäften. Aktuell ist sie in Oettingen in der Geschäftsstelle.

Am 1. August 1995 begann Daniela Zwickel ihre Ausbildung zur Bankkauffrau in Nördlingen, war danach in der Hauptstelle tätig, verantwortlich für den Service. Dann war sie Beraterin im Bereich Nördlingen und in der Geschäftsstelle in Schwörsheim, bevor sie 2009 als Kundenberaterin nach Reimlingen wechselte. Susanne Löfflad absolvierte ihre Ausbildung zur Bankkauffrau ab 1995 bei der Raiffeisenbank Möttingen und arbeitete dort in der Kreditabteilung und am Service. Nach der Fusion 2002 kam sie als Sachbearbeiterin in die Kreditabteilung der RVB Ries, wo sie inzwischen auf Firmenkunden spezialisiert ist.

Susanne Berner startete als BA-Studentin vor 25 Jahren in der Bank. Die Diplom-Betriebswirtin (BA) arbeitet im Bereich Unternehmenssteuerung und ist unter anderem für die Eigenanlagen der Bank zuständig.

Vorstand Bernhard Ströbele bedankte sich bei den Jubilarinnen für ihr hohes Engagement im Unternehmen. „Sie geben unserer Bank ein Gesicht und sind Garanten für Qualität“, lobte er die Mitarbeiterinnen. Paul Ritter überreichte die silberne Medaille und eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer. Geldgeschenke und Blumen sowie einen Extra-Urlaubstag gab es von der Bank obendrauf. (pm)

