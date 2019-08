Gartenjahr 2019: Hobbygärtner ernten tolle Tomaten, aber wenig Obst

Plus Hobbygärtner im Ries sind zufrieden mit dem Gartenjahr 2019. Lediglich beim Obst gab es Ausfälle – doch das erwartete mancher.

Viele Rieser haben noch den Regen der vergangenen Wochen in schlechter Erinnerung. Und dennoch: Es war zu trocken im jetzt zu Ende gehenden Gartenjahr. Das ist die fast übereinstimmende Aussage aller Hobbygärtner und Vertreter von Gartenbauvereinen, die die Rieser Nachrichten zum Gartenjahr 2019 befragt haben.

Beate Büchler vom Gartenbauverein Hohenaltheim berichtet, dass es trotzdem noch ganz gut gelaufen sei. Es habe so gut wie keine allzu gravierenden Probleme gegeben; Gemüse, reichlich gegossen, sei bestens gediehen, berichtet sie. Die Niederschläge im August hätten vor allem dem Kraut, Sellerie und Lauch gut getan und auch die Tomatenernte könne als überdurchschnittlich bis prächtig bezeichnet werden. Büchler sagt: „Wir haben hier über hundert Sorten, die sind durch die Bank sehr gut geworden.“ Allerdings sei die Obsternte sehr schlecht gewesen, „wir haben beim Obst eigentlich einen Totalausfall“, berichtet die engagierte Gärtnerin, die gerade voll mit den Vorbereitungen für das diesjährige Tomatenfest, dass am morgigen Sonntag stattfindet, beschäftigt ist.

Der Buchsbaumzünsler bereitet Gärtnern Probleme

„Und wir haben sehr große Probleme mit dem Buchsbaumzünsler, da stehen wir vor einem Rätsel, da hilft fast nichts.“ Beate Büchler befürchtet, dass viele Pflanzen absterben werden, auch wenn es zur Zeit wieder ganz gut zu sein scheint. „Aber es kommen jetzt die Falter, und die produzieren ja wieder Nachkommen, es sieht nicht gut aus.“ Trotzdem lässt sie sich nicht entmutigen, obwohl sie einen mehr als 30 Jahre alten Buchsbaum wohl „abschreiben“ muss. Aber sie zitiert einen alten Gärtnerspruch: „Einen Garten muss man aushalten können“, will heißen, man muss sehen können, dass es ein Auf und Ab im Garten gibt. „Schädlinge sind ja auch Natur.“

Johann Wörle vom Gartenbauverein Reimlingen beklagt das viel zu trockene Jahr, obwohl es „im Gegensatz zum vergangenen ja noch moderat war. Man musste halt viel gießen.“ Auch er und seine Vereinskollegen sind zufrieden mit der Ausbeute. Freilich, die Obsternte war auch in Reimlingen ein Desaster, das er allerdings vorausgesehen hatte: „Nachdem im vergangenen Jahr alle Bäume komplett überlastet waren, ist es eigentlich normal, dass im darauffolgenden Jahr einfach so gut wie nix kommt.“

Aus Gärtnersicht ist das Ries eine "begnadete" Gegend

Nur Nüsse, meint er, gebe es genügend, darüber freut man sich in Reimlingen, obwohl einige Gärtner, Richtung Schmähingen, über Ausfälle wegen des Frostes klagen. Aber im Großen und Ganzen könne man zufrieden sein. Das Ries ist, wie alle sagen, eine geschützte, ja aus Gärtnersicht „begnadete“ Gegend, die sehr selten von Wetterextremen heimgesucht wird.

Auch wenn man sich im Stadtgebiet von Nördlingen umhört, ergibt sich das gleiche Bild: wenig Obst, Tomaten sind „wie gemalt“ und sogar vermeintliche Exoten wie Pfirsiche fühlen sich hier langsam heimisch. Nicht wenige Hobbygärtner konnten in ihrem Garten dieses Jahr eine reiche und schmackhafte Ernte einfahren. Der Klimawandel ist auch hier zu spüren, wenn auch nicht so heftig wie befürchtet. Unisono stellen sich die Hobbygärtner auf weitere trockene Jahre mit viel Gieß- und Bewässerungsarbeit ein. Und sie hoffen, dass „es nicht so schlimm wird“. Bernhard Schulze beispielsweise freut sich zwar, dass jetzt auch Pfirsiche im Ries problemlos wachsen, sieht es aber nicht nur positiv. Das Damoklesschwert „Klimawandel“ fühle jeder, der sich mit Garten und Natur befasse, mehr oder weniger drohend über sich schweben.