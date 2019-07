vor 7 Min.

Gartenkunst in Baldingen

Beim Tag der offenen Gartentür in Schwaben öffnen zwei Baldinger ihre grünen Oasen für die Besucher. Was es dort zu bestaunen gibt.

Von Peter Urban

Das Donau-Rieser Zentrum des Tages der offenen Gartentür in Schwaben, den der schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege jedes Jahr veranstaltet, war heuer Baldingen. Zwei heimische Paradiese hatten die Türen geöffnet und die Besucher kamen, trotz der brütenden Hitze, in Strömen.

Schon gleich nach der Eröffnung um 10 Uhr konnte man die geöffneten Gärten von weitem an den zahlreich abgestellten Fahrrädern an Zäunen und Hecken erkennen. Aber auch mit dem Auto kamen die Besucher, teils sogar von weit außerhalb, angereist. Wie stand es im Ankündigungsflyer: „Jeder, der seine Türen öffnet, der öffnet auch ein bisschen sein Herz.“ Denn in den Gärten steckt nicht nur viel Zeit, sondern noch viel mehr Herzblut.

Für jeden Gartenliebhaber ist das Gärtnern viel mehr als ein Hobby, es ist eine Passion. So auch für Christa Bissinger, die jede freie Minute in ihrem Garten verbringt und sich schon allein zeitlich kein weiteres Hobby „leisten“ will. Der Garten ist ihr „ein und alles“, er ist ihr eigenes Paradies, in dem sie ihren persönlichen Traum verwirklicht: 300 Quadratmeter groß, mit Rosenpavillon, Staudenbeeten, kleinem Nutzgarten und fantasievollen Gartenideen wie dem alten Küchenofen, den sie zum Sukkulenten-„Arkadien“ umfunktioniert hat.

Den vielen, die bewundernd in ihrem Reich stehen, erklärt sie offen und bereitwillig, warum sie was gemacht hat. Wie sie die Pflanzen ausgesucht hat, dass sie ein Gestaltungsprinzip mit „Leitstauden“ verfolgt, wie die Pflege funktioniert und was sie noch für weitere Pläne hat. Denn fertig wird so ein Lebens(t)raum wohl nicht wirklich.

Wie unterschiedlich die eigenen Vorstellungen von Schönheit und Ästhetik, von Raum und Ruhe sind, konnte man schon bei einer (Rad-)Tour durch Baldingen sehen. Da der Traum von Christa Bissinger, da und dort sogenannte „pflegeleichte“ Vorgärten aus zweifarbig grauem Kies mit einsamem Bäumchen davor. Von solch eintöniger Gestaltung hält Hans Hubel sicher ganz und gar nichts. Er pflegt seinen 900 Quadratmeter großen Nutzgarten mit den vielen Stauden, Obstbäumen, Gemüsebeeten und jeder Menge Kübelpflanzen. Auch er erklärt seine Tricks und Errungenschaften, mit denen er seinen Garten in Schuss hält, ganz alleine übrigens. So zeigt er seine selbst gebaute Tröpfchenbewässerungsanlage, die er „schon lange vor den großen Gartengeräteherstellern“ für sich ausgetüftelt hat.

Einen nicht unwesentlichen Teil seines Reiches hat er sogar seinem Mieter überlassen, der dort von Tomaten über Salat, Kohlrabi, Zucchini und vieles mehr anbauen darf. So schlenderten die vielen Besucher auch durch diesen Garten, suchten den Schatten um die Häuser herum, Christa Bissinger hatte sogar einige Gartenstühle zum Ausruhen bereitgestellt. Viele Bekannte trafen sich, unterhielten sich angeregt und verglichen nicht selten die Anlagen mit ihren eigenen Gärten zu Hause. „Kunst ist schön, macht aber Arbeit“, soll Karl Valentin mal gesagt haben. Auch auf die „heimischen Baldinger Paradiese“ kann man das unwidersprochen übertragen.

Themen Folgen