Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Täter flüchtet zu Fuß

Am 08.09.2018, um 00.25 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Pkw mit ausländischer Zulassung beobachtet, der in Deiningen, von Nördlingen kommend, von der Hauptstraße nach links in eine Seitenstraße einbiegen wollte. Dabei kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend trotz eines platten Reifens unerlaubt vom Unfallort und ließ seinen Pkw dann im Nachbarort stehen. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. (pm)

