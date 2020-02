24.02.2020

Gedenken in Oettingen: „Das darf nie wieder geschehen“

Bürgermeisterin Wagner betont das Schicksal der Einzelnen. Was sie angesichts der Taten von Hanau fordert

Von Ronald Hummel

75 Jahre ist der verheerende Bombenangriff auf Oettingen her. In der Stadt wurde am Samstag an die Opfer erinnert – mit einer Gedenkfeier auf dem Gräber-Ehrenfeld, in der Friedhofskapelle und im Heimatmuseum. Bürgermeisterin Petra Wagner zeigte sich sichtlich gerührt über den großen Zulauf aus der Bevölkerung. Es sei eine Bestätigung, dass die Mahnung des Dichters Gabriel Marcel „Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder alles von vorn“ in Oettingen keine Gültigkeit habe.

Das Entsetzen über die Gewalt, die sich Menschen gegenseitig antun, reicht weit über Raum und Zeit der damaligen Katastrophe hinaus. Petra Wagner verneigte sich vor den Millionen von Opfern der beiden Weltkriege, und zwar nicht nur vor der schieren Zahl: „Es ging millionenfach um jeweils einen Menschen, der auf entsetzliche Art zu Tode kam.“ Das Entsetzen reicht bis in unsere Tage, denn angesichts des Anschlags in Hanau zeigte sich die Bürgermeisterin fassungslos: „Wir müssen den Kampf gegen jede Art von Terrorismus aufnehmen.“ Der Teil von Staat und Gesellschaft, der Recht und Gesetz aufrecht erhalten will, müsse stärker sein als der andere Teil, und das sei in Deutschland der Fall. „Nie gelang es einem einzelnen Terroristen oder einer Gruppe, ihre Ziele zu erreichen“, so Petra Wagner. Freiheit und Autorität bedingen sich dabei gegenseitig, und es liege an künftigen Generation, Europas lange Phase von Frieden und Demokratie fortzuführen: „Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah, aber dafür, wie sich unsere Geschichte fortsetzt.“

Zwei Mitglieder der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Oettingen legten im Namen der Stadt bei Fackelschein einen Kranz auf dem Ehrenfeld ab, eindrucksvoll flankiert von Fahnenabordnungen der Vereine. In der Friedhofskapelle las neben dem Kreuz aus Bombensplittern des Angriffs Josef Ruhland, Vorsitzender der Soldaten- und Reservistenkameradschaft, die Namen aller rund 200 Opfer vor und nannte auch die unbekannte Frau, deren Leiche in den Trümmern gefunden wurde.

Viele Opfer hatte man erst Monate oder gar Jahre später bergen können, manche nie. Lichtbilder von der Verwüstung liefen dabei über eine Leinwand; das Bild von der Beerdigung der Opfer mit einer Unzahl von Särgen blieb stehen, als Karin Benedikter das Ave Maria sang.

Prädikantin Gisela Münderlein sprach das Schlussgebet zum Gott des Lebens, der Versöhnung und des Friedens. Anschließend begab sich ein Großteil der Trauergemeinschaft ins Heimatmuseum, wo für zwei Tage eine Sonderausstellung zum Bombenangriff aufgebaut war – mit Großaufnahmen vom zerstörten Oettingen, plastischen Eindrücken wie einer Trage in aufgehäuftem Schutt, Luftschutz-Ausrüstungen oder Splittern von Kirchenfenstern, von denen eines erhalten blieb, das den klagenden Blick von Jesus Christus in den Himmel zeigt.

Museumsleiterin Petra Ostenrieder unterstrich, dass die Ausstellung nicht nur die Katastrophe an sich dokumentieren sollte, sondern auch die Tatsache, dass die Bomben nicht aus heiterem Himmel kamen. So fand sich auch eine Aufnahme von einem Truppenmarsch der Wehrmacht durch die Stadt, flankiert von zahllosen Hitlergrüßen, und Propagandamaterial, das den „totalen Krieg“ bis zu allerletzt befeuerte.

Bürgermeisterin Petra Wagner fand schließlich den Satz, der alles sagte: „Es darf nie wieder geschehen.“

