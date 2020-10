vor 17 Min.

Gedichtband: Schnakenplage versus Schnogaploag

Plus Der Nördlinger Walter Eichmeier stellt einen selbst illustrierten Gedichtband vor. Darin vergleicht er auch hochdeutsche und mundartliche Gedichte.

Von Ronald Hummel

Der Nördlinger Walter Eichmeier ist im wahrsten Sinne des Wortes kein unbeschriebenes Blatt – bereits 2017 veröffentlichte er den selbst illustrierten Gedichtband „Leicht schräg“. Aktuell hat er nun den 100-seitigen Band „Spiegelbilder“ herausgebracht, ebenfalls mit eigenen Zeichnungen illustriert. Die Lektüre ist kurzweilig und humorvoll, aber klar in fünf Abschnitte gegliedert, jeder davon in einen hochdeutschen Teil und einen in Rieser Mundart.

Der erste Abschnitt, „Schmunzeln“, dient zur Auflockerung durch teils alltägliche Anekdoten, in denen sich wohl so mancher Leser wiederfindet, wenn es zum Beispiel um die sonnenscheinbedingte morgendliche Fehleinschätzung der Außentemperatur mit extrem falscher Kleiderwahl geht. Oder um das altbekannte Dilemma, ob man noch weiter in das ans Herz gewachsene, aber klapprige Auto investieren soll sowie liebe Gewohnheiten wie die mittägliche „Sieschta“.

Erzählen und Grübeln

Der zweite Abschnitt nennt sich „Erzählen“, auch hier fasst der Autor kleine Erlebnisse, die wohl fast jeder kennt, in Reime. Beispielsweise das Vogelkonzert im Garten, für das viele kein Ohr mehr haben oder einfach eine Ode an die Rieser Heimat sowie Klagelieder auf die alltäglichen Leiden von kalten Füßen im Bett bis zu „Huaschda und Schnupfa“.

Der Abschnitt „Grübeln“ hält sein Versprechen von Tiefgang mit kleinen Philosophien zu gesunder Ernährung, die man oft erst nach etlichen ungesunden Jahren schätzt oder mehrere Mundart-Gedichte zum Jahresverlauf, zu dem halt auch einmal „Net mei Dag“ gehört. Der vierte Abschnitt stellt hochdeutsche und mundartliche Gedichte mit jeweils gleichem Inhalt auf Doppelseiten gegenüber; eine gelungene Idee zur Gleichberechtigung des Dialekts.

Illustrationen lockern den Lesegenuss bildhaft auf

Wie weit man danach selbigen wieder aufgefrischt hat, kann man im letzten Abschnitt testen, wo Mundartbegriffe wie Modwerfer, Rossmugga, Wuramoisa oder Schäddrhex mithilfe rätselhafter Gedichte zu entschlüsseln sind (keine Sorge, die Auflösung kann nachgeschlagen werden).

Die Zeichnungen von Darstellungen heimatlicher Sehenswürdigkeiten bis zu Skurrilitäten wie dem technikverliebten Elektrostecker-Paar mit Stecker und Dose als Köpfen lockern den Lesegenuss bildhaft auf. Das Werk (ISBN 978-3-751-93305-6) ist im Buchhandel erhältlich.

