Gedränge in der Nördlinger Innenstadt: Wieder alles normal?

Plus Die Corona-Infektionen im Kreis Donau-Ries sinken. Aber ist deswegen wieder alles normal im Ries? Etwas mehr Vorsicht wäre angemessen, kommentiert Robert Milde, stellvertretender RN-Redaktionsleiter.

Erst ein sonniger Muttertag mit allerorten vielen (zu vielen?) Besuchern, dann ein verregnetes Not-Stabenfest mit Blasmusik vom Daniel und Stabenwürsten an einigen Buden. Schließlich viele konstituierende Sitzungen in den neu gewählten Gemeinderäten des Rieses. Man könnte auf die Idee kommen, die Region war im Verlauf der Corona-Krise in dieser Woche auf dem Weg zurück zur Normalität. Doch ist sie das wirklich?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Unbestritten ist, dass die stetig sinkenden Infektionszahlen im Landkreis – zuletzt vier Neuinfektionen innerhalb einer Woche – optimistisch stimmen. In Nordschwaben ist man weit weg von den Zahlen, die eine Rücknahme der Kontaktbeschränkungen erfordern würden. Folgerichtig hat auch das Landratsamt die Rückkehr vom Krisenmodus zum Normalbetrieb angekündigt. Masken sind sind im Freien die absolute Ausnahme Doch es gibt auch immer wieder Situationen, die Sorge bereiten. Auf dem Nördlinger Markt, vor allem am Samstag, sind allein schon aufgrund der Enge der Fußgängerzone die Abstandsregeln kaum einzuhalten und man hat auch nicht das Gefühl, dass sich die Besucherströme unter freiem Himmel regulieren lassen. Die gleiche Szenerie spielt sich an warmen Tagen vor den Eisdielen ab. Nase-Mund-Masken sind hier, weil im Freien nicht vorgeschrieben, die absolute Ausnahme, leider. Zumindest in der Warteschlange wären sie angemessen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Überhaupt wird man das Gefühl nicht los, dass manche Lebensbereiche überreguliert sind (zum Beispiel Gastronomie, Friseure), woanders aber überraschend viel Freiraum gelassen wird. Zweierlei Maß ist aber in Krisenzeiten das Schlechteste, was die Politik anbieten darf. Statt Motivation ist Frustration die Folge, statt wirtschaftlicher Erholung bestenfalls Stillstand. Man darf gespannt sein, wie die scheibchenweise Wiedereröffnung der Gastronomie und Hotellerie in den nächsten beiden Wochen über die Bühne geht. Wir werden es aufmerksam beobachten.

Themen folgen