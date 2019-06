07:00 Uhr

„Geht nicht“ gibt es bei diesen beiden Löpsingern nicht

Helga und Fritz Steinmeier haben gemeinsam einen Verlag aufgebaut. Heute feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Von Ronald Hummel

Ihr Leben war Abenteuer und Romanze zugleich: Helga Steinmeier feiert am Dienstag ihren 80. Geburtstag, ihr Mann Fritz ist genau ein Jahr und einen Monat älter. Beide wuchsen auf Löpsinger Bauernhöfen auf, saßen sich in der Schule gegenüber. „Wir haben uns schon als Kinder gut verstanden“, sagt Fritz Steinmeier. Er trat nach der Schule 1952 bei der Buchhandlung Sommer, die auch Verlagsauslieferungen übernahm, eine Lehre als Buchhändler und Verlagskaufmann an, setzte eine Lehre als Schriftsetzer in der kleinen Druckerei des Geschäfts drauf. Danach arbeitete er in Stuttgart im Einkauf eines Verlages, bis ihn Erwin Sommer 1961 als Betriebsleiter zurückholte.

Im Jahr darauf heirateten die Steinmeiers und ihre Tochter Andrea kam zur Welt. Er übernahm schließlich die Druckerei, in die Helga Steinmeier nach und nach einstieg. Zunächst in der Buchhaltung – allerdings „flüchtete“ sie immer öfter aus dem Büro an die Bindemaschine, weil ihr die Arbeit dort einfach Spaß machte.

Ein Fall für James Bond

Anfangs bestand die Hälfte der Aufträge aus Kleinaufträgen von Sterbebildchen bis zu Briefbögen, der Aromenhersteller Esarom war damals Hauptkunde mit seinen Katalogen. Durch Mundpropaganda gewann man Kunden bis aus München und verteidigte den Ruf der Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität mit allen Mitteln: Ein Münchner Großkunde brauchte am nächsten Tag Prospekte mit Sonderangeboten, hatte aber noch keine Fotos. Also übernahmen Steinmeiers an der Autobahn die Waren, fotografierten sie im Verlag und die Prospekte waren rechtzeitig fertig.

Später, das Auftragssortiment hatte sich stark zu Büchern hin erweitert, gab es einen Fall, der war laut Helga Steinmeier „reif für James Bond“: 700 Gäste machten sich bereits fertig für eine Buchvorstellung in Berlin – was noch nicht fertig war, war das Buch. Der Lieferwagen wartete schon mit offenen Türen, als die Bücher aus der Steinmeier-Halle kamen, raste zum Nördlinger Flugplatz, von wo sie nach Augsburg und von dort nach Berlin geflogen wurden.

„Gemeinsam organisierten wir einfach alles“, sagt Fritz Steinmeier, „da konnte ich mich auf meine Frau voll verlassen.“ 1967 wurde die notwendige größere Halle im Reutheweg gebaut, im Bau abgerissen, weil sie zu nahe an der Straße stand, und erneut gebaut. Zwischenzeitlich wurde die Bindemaschine in der Scheune des Bauernhofs aus Helga Steinmeiers Kindheit untergebracht und von ihr dort betrieben. Man übernahm die benachbarte Molkerei und baute insgesamt zwei weitere Hallen darauf – alles zusammen liebevoll „die Vereinigten Hüttenwerke“ genannt.

Die Zeit bleibt weiterhin gut ausgefüllt

Der Buchdruck erforderte Investitionen in den Offset-Druck, worauf schließlich an die 400 Kleinverlage mit Büchern zu allen Themen beliefert werden konnten. Aus Vertriebsaufträgen für den Fränkisch-Schwäbischen Heimatverlag entstand schließlich in den 80er Jahren parallel als Liebhaberei der Heimatverlag, der im Laufe der Zeit schließlich 160 regionale Werke herausbrachte und Autoren wie Albert Schlagbauer, Michel Eberhardt, Gerda Schupp-Schied, Herbert Dettweiler oder in Bildbänden den Maler Karl Schlierf verewigte.

Der Sohn Matthias Steinmeier übernahm 2004 Druckerei und Verlag und zog damit nach Deiningen. Die Grundstücksverhandlungen mit Nördlingen waren gescheitert; die Stadt lenkte drei Stunden zu spät ein – da trocknete gerade die Tinte unter dem Vertrag mit Deiningen. Die Senior-Steinmeiers kaprizierten sich auf ihren Heimatverlag, Fritz Steinmeier führt den Buchverkauf und die Produktion des Rieser Heimatkalenders mit seinen eigenen Fotos bis heute weiter.

Helga Steinmeier betrieb zwischendurch einige Jahre lang eine Art großen literarischen Salon mit Vorträgen und Neuvorstellungen regionaler Autoren. Dass ihr bei allem Spaß an Arbeit und Organisation die Menschen stets wichtiger waren, zahlt sich jetzt aus: „Wir haben durch unseren Verlag sehr viele Freunde gewonnen.“ So bleibt die Zeit weiterhin gut ausgefüllt.

