vor 20 Min.

Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Täter erbeutet in Nördlinger Supermarkt 100 Euro

Am 26.04.19 zwischen 11:15 und 12 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in Nördlingen, Raiffeisenstraße in einem Supermarkt die Geldbörse einer 52-jährigen Geschädigten, die sich in deren Einkaufswagen befand. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 100 Euro. (pm)

