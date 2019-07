Geldbeutel mit 1200 Euro auf der Mess' verloren

Vom 6. bis 8. September findet das historische Spektakel in Nördlingen statt. Welche Neuerungen es gibt und wann Ministerpräsident Markus Söder kommen will.

Beim Tag der offenen Gartentür in Schwaben öffnen zwei Baldinger ihre grünen Oasen für die Besucher. Was es dort zu bestaunen gibt.

Bopfingen

Nach der Mess’ ist vor der Ipfmess

In Bopfingen beginnt am Freitag das Volksfest, die Countdown-Party startet bereits am Donnerstag. Viele Bopfinger nehmen sich extra fünf Tage Urlaub.